Cambridge Dictionary: Словом года стал глагол «галлюцинировать»
Кембриджский словарь английского языка назвал глагол «галлюцинировать» словом года. Об этом говорится в сообщении на сайте Cambridge Dictionary.
«Кембриджский словарь объявляет свое слово 2023 года: галлюцинировать», — указано в заявлении.
Речь идет о значении слова, связанном с искусственным интеллектом. Кембриджский словарь определяет термин как произведение «ложной информации» ИИ. Отмечается, что новое значение глагола демонстрирует, почему вокруг темы ИИ возникает много споров.
Ранее британский словарь английского языка Collins Dictionary признал словом года термин «ИИ», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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