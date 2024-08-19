Бывшую журналистку РБК Гончарову приговорили к семи годам за убийство сожителя
Электростальский городской суд Московской области вынес приговор по делу об убийстве в отношении Оксаны Гончаровой, ранее работавшей журналисткой в «Ведомостях» и РБК, сообщает РЕН ТВ.
По данным дела, Гончарова нанесла смертельные ранения своему сожителю, Александру Самусеву, используя ножницы во время конфликта. Самусев, ранее судимый за тяжкое причинение вреда здоровью и грабеж, скончался от полученных повреждений.
Защита утверждала, что действия Гончаровой были актом самообороны, поскольку Самусев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, первым применил ножницы против Гончаровой.
Адвокаты также подчеркнули, что журналистка неоднократно подвергалась насилию со стороны Самусева, передает «Радиоточка НСН».
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