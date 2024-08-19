Бывшую журналистку РБК Гончарову приговорили к семи годам за убийство сожителя

Электростальский городской суд Московской области вынес приговор по делу об убийстве в отношении Оксаны Гончаровой, ранее работавшей журналисткой в «Ведомостях» и РБК, сообщает РЕН ТВ.

По данным дела, Гончарова нанесла смертельные ранения своему сожителю, Александру Самусеву, используя ножницы во время конфликта. Самусев, ранее судимый за тяжкое причинение вреда здоровью и грабеж, скончался от полученных повреждений.

СМИ: бывшую журналистку РБК Оксану Гончарову обвинили в убийстве мужа

Защита утверждала, что действия Гончаровой были актом самообороны, поскольку Самусев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, первым применил ножницы против Гончаровой.

Адвокаты также подчеркнули, что журналистка неоднократно подвергалась насилию со стороны Самусева, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:УбийствоПриговорСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры