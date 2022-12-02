Бывшую вице-мэра Владивостока задержали по делу о превышении полномочий
Бывший директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, экс-заммэра Владивостока Наталья Соколова задержана по подозрению в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба бюджету в размере более 78 млн рублей. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Приморскому краю.
По данным правоохранителей, Соколова подозревается в превышении полномочий при заключении договора купли-продажи земельных участков для эксплуатации капитальных гаражей. Также по делу проходит действующий сотрудник департамента земельных и имущественных отношений Армен Карпетян, пишет RT.
«По версии следствия, в период времени с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года должностные лица ... предоставили без проведения торгов в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива за плату земельный участок площадью 11 410 кв.м. При этом, плата за земельный участок была явно несоразмерна площади расположенных на нем объектов капитального строительства - 13 капитальных гаражей общей площадью 260 кв.м. В результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в размере свыше 57, 8 млн рублей», — говорится в сообщении регионального СУ СК.
Также следственные органы выявили аналогичный эпизод преступной деятельности, совершенный в период с декабря 2015 по январь 2022 года, ущерб составил более 20, 1 млн рублей.
Следователи провели обыски у подозреваемых и принимают меры к возмещению ущерба, в связи с этим имущество фигурантов дела будет арестовано.
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