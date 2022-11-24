В Москве задержали сотрудников столичного управления по вопросам миграции

Заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы Вячеслав Фокин и бывший заместитель начальника управления Дмитрий Тахтаулов, а также два предпринимателя Андрей Школьников и Виталий Абрамов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Следственного комитета России.

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По данным следствия, в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям компании ходатайства о разрешении на въезд иностранцев с ложными данными о целях въезда. На основании этих заявлений полицейские организовали незаконное оформление приглашений на въезд.

Как отмечается, все обвиняемые уже задержаны. В ходе оперативных действий у них изъяты деньги и документы подтверждающие преступную деятельность. В суд направлено ходатайство об их аресте.

Ранее в Петербурге задержали пять человек за незаконный учет более 14 тысяч мигрантов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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