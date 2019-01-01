Пытки или пиры? Бывший зэк о заключённых Орловской колонии
Авторитетный писатель, конфликтолог Михаил Орский рассказал НСН, чего ждать заключенным после проверки ФСИН видео о праздновании Пасхи в ИК-2 в Ливнах.
Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила о начале проверки в связи с появлением видеозаписи из орловской колонии номер 2 (ИК-2) в городе Ливны. На пленке запечатлены десятки заключенных, которые отмечают Пасху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро службы.
Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии», автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-ых», конфликтолог Михаил Орский в эфире НСН возмутился возможным ужесточением содержания заключенных в ИК-2 в Ливнах Орловской области.
«Пусть «пассажиры» строем ходят и соблюдают режим, а для нас тюрьма – дом родной. Каторжан хотят лишить каких-то радостей? Заставить есть черный хлеб с селедкой? Насколько это гуманно в наш просвещенный век? Они уже лишены свободы, они лишены женщин, возможности общаться со своими детьми. Сделать выводы в отношении осужденных просто – достаточно посмотреть видео: есть на столе запрещенные продукты или нет? Держит кто-то в руках телефон?» - напомнил Орский.
Писатель считает, что принципиально отношения между заключенными и руководством исправительных учреждений в России не изменятся.
«В Ярославле заключенных бьют и пытают – плохо, в Орле братва себя неплохо чувствует – тоже плохо. Ну, не будет среднего. Зоны будут либо «красные», либо «черные». Я, например, с интервалом на свободе в 40 дней пробыл в Оренбурге в двух зонах – в «красной» и в «черной», обе - строго режима, тройка и восьмерка. На тройке, в «красной» зоне, один труп в месяц, потому что мужики не могли пойти никуда за справедливостью. Чем кулаками махать, что-то выяснять, они сразу брали штырь и убивали положительно настроенных осужденных, активистов. 90% убитых были активисты. А в «черной» зоне за справедливостью можно было пойти к братве. Там случался мордобой, но братву за это не крутили. За четыре года там было четыре трупа. Вот такие отношения были с администрацией», - вспомнил конфликтолог.
Ранее Михаил Орский рассказал в эфире НСН экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, как на зоне пережить развод с женой.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Савченко заявила о новом «проигранном бое» за Донбасс
- Советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа опубликован впервые
- Глава ОКР опроверг отстранение России от Олимпиады в Токио
- ФСИН проведет проверку видео празднования заключенными Пасхи в колонии под Орлом
- Трамп посоветовал Британии не платить ЕС за Brexit