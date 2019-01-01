Пытки или пиры? Бывший зэк о заключённых Орловской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила о начале проверки в связи с появлением видеозаписи из орловской колонии номер 2 (ИК-2) в городе Ливны. На пленке запечатлены десятки заключенных, которые отмечают Пасху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро службы.

Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии», автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-ых», конфликтолог Михаил Орский в эфире НСН возмутился возможным ужесточением содержания заключенных в ИК-2 в Ливнах Орловской области.

«Пусть «пассажиры» строем ходят и соблюдают режим, а для нас тюрьма – дом родной. Каторжан хотят лишить каких-то радостей? Заставить есть черный хлеб с селедкой? Насколько это гуманно в наш просвещенный век? Они уже лишены свободы, они лишены женщин, возможности общаться со своими детьми. Сделать выводы в отношении осужденных просто – достаточно посмотреть видео: есть на столе запрещенные продукты или нет? Держит кто-то в руках телефон?» - напомнил Орский.