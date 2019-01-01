Бывший сиделец рассказал Улюкаеву, как на зоне пережить развод с женой
Авторитетный писатель Михаил Орский назвал в эфире НСН супругу экс-министра шельмой, которая решила сменить коней на переправе.
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий восьмилетний срок в колонии строгого режима за взятку, разводится с женой. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении бывшего чиновника. Отмечается, что новость о разводе негативно сказалась на морально-психологическом состоянии экс-министра. Добавим, о супруге Улюкаева известно, что она является второй женой бывшего главы Минэкономразвития. Её зовут Юлия Хряпина — 1983 года рождения. Работала научным сотрудником по направлению «Реальный сектор» в Институте экономической политики имени Е. Т. Гайдара.
Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии», автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-ых» Михаил Орский в эфире НСН осудил поступок супруги экс-министра. А самому Улюкаеву после выхода из колонии показать ей, какое счастье она потеряла.
«Это, конечно, шельма! Которая просто решила на переправе поменять скакуна. Как говорится, загнанных лошадей пристреливают… Ситуация ясна. Мой совет — ни в коем случае не впадать в отчаяние. Построить свою дальнейшую жизнь так, чтобы через годы эта женщина все локти себе обкусала от того, какую ошибку она сделала. Выйти и всей своей жизнью показать ей, что она потеряла. Причём, уже не думая об этом. Не на ней свет клином сошёлся», — заверил Орский.
Женщины вообще редко дожидаются своих благоверных из тюрьмы, отметил собеседник НСН. На зоне, по его мнению, лучше всего сразу отказаться от претензий на долгую и счастливую жизнь с той, которая осталась по ту сторону колючей проволоки.
«Это вполне банальная ситуация. В лагере такие случаи сплошь и рядом. Недаром, в лагере посмеиваются над молодыми парнями, которые, задыхаясь от любви, носятся с рассказами о своей жене или невесте. Арестанта ждёт только мать. У меня такой мудрости не было, и я наделал кучу ошибок. Но, тем не менее, в 19 лет, когда я сел, у меня хватило мозгов отправить письмо подруге своей девушки со словами — “Передайте, чтоб не ждала”. Как отрезал. И у меня не было никаких мук, как она там, изменяет, не изменяет», — поделился Орский.
При этом рассчитывать на «любовь по переписке» в лагере Улюкаеву не стоит, так как такие амурные дела на зоне не популярны, да и сами девушки не спешат связывать свою жизнь с заключенными, отметил авторитетный писатель.
«У меня и моих близких, с кем я “семейничал” в лагере, ничего подобного не было. Но я считаю, что это полная фигня. Если это только не город невест — Иваново, где нет мужиков. Но после того как там разместили несколько воинских частей, я так понимаю, уже нет такой ситуации. А так, какой вывод можно сделать о девушке, которая не может найти себе мужчину в свободной жизни? Тем более, сейчас для самых непритязательных есть таджики со стройки. Даже у таких сейчас нет стимула писать в лагеря», — заключил Орский.
Добавим, позже адвокат Улюкаева Лариса Каштанова не подтвердила информацию о разводе своего подзащитного. Об этом сообщает АГН Москва. По словам юриста, ей об этом ничего не известно.
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