Бывший сиделец рассказал Улюкаеву, как на зоне пережить развод с женой

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий восьмилетний срок в колонии строгого режима за взятку, разводится с женой. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении бывшего чиновника. Отмечается, что новость о разводе негативно сказалась на морально-психологическом состоянии экс-министра. Добавим, о супруге Улюкаева известно, что она является второй женой бывшего главы Минэкономразвития. Её зовут Юлия Хряпина — 1983 года рождения. Работала научным сотрудником по направлению «Реальный сектор» в Институте экономической политики имени Е. Т. Гайдара.

Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии», автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-ых» Михаил Орский в эфире НСН осудил поступок супруги экс-министра. А самому Улюкаеву после выхода из колонии показать ей, какое счастье она потеряла.

«Это, конечно, шельма! Которая просто решила на переправе поменять скакуна. Как говорится, загнанных лошадей пристреливают… Ситуация ясна. Мой совет — ни в коем случае не впадать в отчаяние. Построить свою дальнейшую жизнь так, чтобы через годы эта женщина все локти себе обкусала от того, какую ошибку она сделала. Выйти и всей своей жизнью показать ей, что она потеряла. Причём, уже не думая об этом. Не на ней свет клином сошёлся», — заверил Орский.