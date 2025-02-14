Бывший ульяновский вице-губернатор Эдель получил 12 лет колонии за взятки

Суд в Ульяновске огласил приговор бывшему заместителю губернатора области Игорю Эделю по делу о получении взятки в особо крупном размере. Экс-чиновнику назначено 12 лет колонии строгого режима, она также оштрафован на 500 миллионов рублей. Кроме того, ему на восемь лет запрещено занимать должности в органах исполнительной власти.

Согласно открытым материалам дела, Эдель брал взятки, занимая поочередно должности заместителя, первого заместителя, а также ассистента губернатора Ульяновской области. Деньги он вымогал через двух посредников - начальника отдела по обеспечению деятельности правительства Ульяновской области Дмитрия Смирнова и советника первого вице-губернатора Михаила Васильева.

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За взятки чиновник обещал общее покровительство коммерческим организациям и индивидуальному предпринимателю, которые осуществляли строительные проекты по госконтрактам. За два года, по данным прокуратуры, Эдель получил взяток на сумму более 117 миллионов рублей. Смирнов приговорен к 9,5 годам колонии, Васильев – к пяти. Оба также оштрафованы на 500 миллионов рублей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», дело Эделя слушалось в суде в закрытом режиме. Даже при оглашении приговора не разрешили проводить фото- и видеосъемку.

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Фото: ulgov.ru
ТЕГИ:СудВзяткиУльяновская Область

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