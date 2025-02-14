Бывший ульяновский вице-губернатор Эдель получил 12 лет колонии за взятки

Суд в Ульяновске огласил приговор бывшему заместителю губернатора области Игорю Эделю по делу о получении взятки в особо крупном размере. Экс-чиновнику назначено 12 лет колонии строгого режима, она также оштрафован на 500 миллионов рублей. Кроме того, ему на восемь лет запрещено занимать должности в органах исполнительной власти.

Согласно открытым материалам дела, Эдель брал взятки, занимая поочередно должности заместителя, первого заместителя, а также ассистента губернатора Ульяновской области. Деньги он вымогал через двух посредников - начальника отдела по обеспечению деятельности правительства Ульяновской области Дмитрия Смирнова и советника первого вице-губернатора Михаила Васильева.