Бывшего министра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке

Экс-чиновник, в настоящее время занимающий пост советника директора строительной компании «Брусника», обвиняется в получение взятки в особо крупном размере в период нахождения на госслужбе.

По решению суда Смирнов был арестован на месяц и 23 суток - до 17 марта включительно.

Ранее уголовные дела о получении взятки и посредничестве во взяточничестве возбудили против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

