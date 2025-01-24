Бывшего министра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО бывшего главу Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский инженер получил за взятку восемь лет колонии

Экс-чиновник, в настоящее время занимающий пост советника директора строительной компании «Брусника», обвиняется в получение взятки в особо крупном размере в период нахождения на госслужбе.

По решению суда Смирнов был арестован на месяц и 23 суток - до 17 марта включительно.

Ранее уголовные дела о получении взятки и посредничестве во взяточничестве возбудили против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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