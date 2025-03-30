Бывший советник Трампа раскритиковал его за намерение присоединить Гренландию
Бывший советником по национальной безопасности США в первый президентский срок Трампа Джон Болтон, заявил, что притязания Трампа на Гренландию портят отношения Вашингтон с союзниками и являются разрушительными для доверительных отношений с Данией и островом. Об этом Болтон рассказал в интервью датской телерадиокомпании DR.
По словам Болтона, намерение Трампа приобрести Гренландию связано с желанием укрепить своё историческое наследие. «В 1868 году подобные действия считались нормой. Таков был мировой порядок того времени. Сегодня это происходит не так», — отметил экс-советник.
Он также выразил уверенность, что ни один член Конгресса США не поддержал бы применение военной силы против Гренландии. По мнению Болтона, Трамп постепенно начинает это осознавать.
Болтон подчеркнул, что не может представить, чтобы США вторглись на территорию союзника по НАТО.
Экс-советник напомнил, что идея присоединения Гренландии к США периодически возникала в прошлом. В частности, в 1868 году госсекретарь Уильям Генри Сьюард предложил купить остров. Позднее, в 1947 году, аналогичную инициативу озвучил бывший президент США Гарри Трумэн.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегически важную территорию с точки зрения безопасности, отметив, что США не имеют выбора в этом вопросе, поскольку риски, исходящие от России и Китая, требуют усиления контроля над регионом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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