Бывший соперник Лукашенко за президентское кресло сорвал овации в суде

«Я понимаю, что СИЗО КГБ способствует просветлению памяти и формированию правильных оценок, но все-таки никогда не думал, что времена 1930-х годов можно увидеть здесь», — сказал Бабарико.

При этом обвиняемый отказался от дальнейшей дачи показаний.

Напомним, что президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. Бабарико считался главным соперником Лукашенко. Он собрал более 400 тысяч подписей, однако в середине июня был арестован. Экс-банкира обвиняют в выводе за рубеж сотен миллионов долларов. Он не признает вину. По данным ЦИК, Лукашенко на выборах набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются восемь месяцев.

