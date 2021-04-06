Критик Лукашенко поддержал его желание закрыть посольства

Закрытие в некоторых странах посольств не повлияет ни на политическую обстановку в Белоруссии, ни на восприятие режима Лукашенко на Западе, считает политолог.

«Если советников ликвидируют, Белоруссия ничего не потеряет, но и не приобретет. Отчасти это международная изоляция, но она длится не первый год. Белоруссия попала в изоляцию в 1996 году и в той или иной степени продолжается по сей день. Она закончится только после исхода Лукашенко из политики. Предполагаю, что в такой ситуации белорусские власти могут попытаться наказать иностранные посольства, но дипмиссии, которые есть в Белоруссии, очень маленькие и, по большой счету, это никак не повлияет на политическую обстановку в Белоруссии и на восприятие режима Лукашенко на Западе. Лукашенко сейчас крайне важно, чтобы американский посол Джули Фишер приехала в Белоруссию и вручила ему верительную грамоту. Этого он будет добиваться любой ценой», — отметил Болкунец.

Сам Лукашенко заявил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН и других международных организаций в Женеве, Нью-Йорке или Вене.

