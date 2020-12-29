Бывший схимонах Сергий не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях

Защитник уточнил, что бывшему священнослужителю обвиняют по трем статьям УК РФ.

«Ни по одной из них он вину не признает», - рассказал Миронов.

Главное следственное управление Следственного комитета России ранее предъявило схимонаху Сергию обвинение в самоуправстве (ст. 330 УК РФ), склонении к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК (склонение более двоих человек к самоубийству организованной группой) и воспрепятствовании богослужении (ч. 3 ст. 148 УК РФ), сообщает Ura.ru.

Во вторник бывшего схимонаха доставили из Екатеринбурга в Москву.

