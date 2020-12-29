Бывший схимонах Сергий не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Миронова.
Защитник уточнил, что бывшему священнослужителю обвиняют по трем статьям УК РФ.
«Ни по одной из них он вину не признает», - рассказал Миронов.
Главное следственное управление Следственного комитета России ранее предъявило схимонаху Сергию обвинение в самоуправстве (ст. 330 УК РФ), склонении к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК (склонение более двоих человек к самоубийству организованной группой) и воспрепятствовании богослужении (ч. 3 ст. 148 УК РФ), сообщает Ura.ru.
Во вторник бывшего схимонаха доставили из Екатеринбурга в Москву.
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