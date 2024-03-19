Бывший ректор «Шанинки» Зуев получил по делу Раковой условный срок

По версии следствия, Зуев, а также экс-замминистра просвещения Марина Ракова, похитили более 50 млн бюджетных рублей. Фигуранты занимались фиктивным трудоустройством, а также разворовывали средства на договорах с «Шанинкой». При этом экс-ректора обвиняли в причастности к особо крупному мошенничеству.

Прокурор просил для Зуева, который погасил более 15 млн рублей ущерба, шесть с половиной лет лишения свободы. Суд же принял решение назначить экс-ректору четыре года условно.

Ранее Никулинский суд Москвы приговорил Ракову к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

