Бывший ректор «Шанинки» Зуев получил по делу Раковой условный срок
Никулинский суд Москвы приговорил признал бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева виновным по делу об особо крупном мошенничестве, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, Зуев, а также экс-замминистра просвещения Марина Ракова, похитили более 50 млн бюджетных рублей. Фигуранты занимались фиктивным трудоустройством, а также разворовывали средства на договорах с «Шанинкой». При этом экс-ректора обвиняли в причастности к особо крупному мошенничеству.
Прокурор просил для Зуева, который погасил более 15 млн рублей ущерба, шесть с половиной лет лишения свободы. Суд же принял решение назначить экс-ректору четыре года условно.
Ранее Никулинский суд Москвы приговорил Ракову к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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