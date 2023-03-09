СМИ: в Шанинке поменяли ректора

Ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) стала Мария Сигова. Об этом сообщает The Moscow Times. Ранее эту должность занимал Сергей Зуев, который с октября 2021 года проходит обвиняемым по делу о мошенничестве.

По данным издания, Институт Гайдара (учредитель Шанинки) перевел студентов в юрисдикцию Института им. Собчака.

Сигова возглавляла Международный банковский институт им. Анатолия Собчака, а также была директором Института финансовых кибертехнологий в университете ИТМО в Санкт-Петербурге.