СМИ: в Шанинке поменяли ректора
Ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) стала Мария Сигова. Об этом сообщает The Moscow Times. Ранее эту должность занимал Сергей Зуев, который с октября 2021 года проходит обвиняемым по делу о мошенничестве.
По данным издания, Институт Гайдара (учредитель Шанинки) перевел студентов в юрисдикцию Института им. Собчака.
Сигова возглавляла Международный банковский институт им. Анатолия Собчака, а также была директором Института финансовых кибертехнологий в университете ИТМО в Санкт-Петербурге.
Сергей Зуев, а также бывший заместитель министр просвещения Марина Ракова были задержаны в октябре 2021 года по делу о хищении 50 млн руб. Следствие полагает, что Ракова добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла. Затем средства похитили во время работ, которые выполняла Шанинка в рамках национальной программы.
Никулинский суд Москвы 6 марта продлил до 21 августа экс-замминистра просвещения РФ Марине Раковой меру пресечения в виде запрета определённых действий. Такое же решение было принято в отношении других фигурантов дела о мошенничестве, в том числе Сергея Зуева, передает НСН.
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