Бывший первый вице-президент «Ростелекома» станет гендиректором «Вымпелкома»
Генеральный директор компании «Вымпелком» Александр Торбахов покидает свою текущую должность и с сентября начнет председательствовать в совете директоров. Его место займет бывший финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин, сообщает ТАСС.
По словам Анохина, сновное внимание в его работе будет сосредоточено на дальнейшем развитии и росте как в традиционной телекоммуникационной сфере, так и в смежных направлениях.
Он подчеркнул, что ему близки ценности, которыми руководствуется компания, уделяя особое внимание удобству и безопасности услуг для клиентов, с фокусом на клиентоориентированной бизнес-модели.
В 2022 году Александр Торбахов вместе с руководством достиг соглашения о выкупе компании «Вымпелком» у нидерландского холдинга Veon. Сделка была завершена осенью 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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