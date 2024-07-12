Бывший первый вице-президент «Ростелекома» станет гендиректором «Вымпелкома»

Он подчеркнул, что ему близки ценности, которыми руководствуется компания, уделяя особое внимание удобству и безопасности услуг для клиентов, с фокусом на клиентоориентированной бизнес-модели.

В 2022 году Александр Торбахов вместе с руководством достиг соглашения о выкупе компании «Вымпелком» у нидерландского холдинга Veon. Сделка была завершена осенью 2023 года, передает «Радиоточка НСН».