Бывший муж российской журналистки рассказал об условиях ее освобождения

Борис Войцеховский, экс-супруг журналистки Юлии Юзик из России, задержанной в Тегеране, рассказал о переговорах российских дипломатов с МИД Ирана. Об этом сообщает РБК.

«Ее пока не отпустили. Это то, что написал Юлиной маме консул», — отметил Войцеховский.