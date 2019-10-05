Бывший муж российской журналистки рассказал об условиях ее освобождения
Борис Войцеховский, экс-супруг журналистки Юлии Юзик из России, задержанной в Тегеране, рассказал о переговорах российских дипломатов с МИД Ирана. Об этом сообщает РБК.
«Ее пока не отпустили. Это то, что написал Юлиной маме консул», — отметил Войцеховский.
Стало также известно, что состоялась официальная встреча российского посла с представителями консульского департамента МИД Ирана, уточнил пресс-атташе посольства России Андрей Ганенко. Темой переговоров стал запрос разъяснений о причинах задержания Юзик, пишет Газета.ru
Напомним, Юлия Юзик известна как автор книги о террористках-смертницах. Четыре дня назад, по приезде в Тегеран, у неё отобрали паспорт, а накануне сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции задержали и заперли в камере.
Как отмечает Телеканал «360», Юзик не информировала о своей поездке в Тегеран российское посольство, поэтому дипломатические сотрудники подключились к решению вопроса об ее освобождении только на третий день после задержания.
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