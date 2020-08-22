Бывший Муж Лолиты стал бомжом

Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов официально считается лицом без определенного места жительства. Он официально выписался из квартиры экс-супруги, уточняет «СтарХит».

Лолита потребовала выселить экс-мужа из ее московской квартиры

Иванов был зарегистрирован в квартире певицы, несмотря на то, что супруги развелись полтора года назад. Милявской пришлось обратиться в суд, чтобы выписать бывшего мужа. Иванов исполнил исковые требования добровольно. Издание опубликовало выписку из домовой книги с соответствующей отметкой.

Отмечается, что адвокат артистки Сергей Жорин подтвердил выписку Иванова с жилплощади Милявской, сообщает РИА Новости.

Лолита и Иванов расстались еще в прошлом году, однако официально их брак был расторгнут только в апреле 2020 года, сообщает «Утро.ру». При этом бывшие супруги не стали делить имущество, так как перед свадьбой заключили брачный контракт.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya
ТЕГИ:ПевицаШоу-бизнесСудЛолита
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры