Бывший Муж Лолиты стал бомжом
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов официально считается лицом без определенного места жительства. Он официально выписался из квартиры экс-супруги, уточняет «СтарХит».
Иванов был зарегистрирован в квартире певицы, несмотря на то, что супруги развелись полтора года назад. Милявской пришлось обратиться в суд, чтобы выписать бывшего мужа. Иванов исполнил исковые требования добровольно. Издание опубликовало выписку из домовой книги с соответствующей отметкой.
Отмечается, что адвокат артистки Сергей Жорин подтвердил выписку Иванова с жилплощади Милявской, сообщает РИА Новости.
Лолита и Иванов расстались еще в прошлом году, однако официально их брак был расторгнут только в апреле 2020 года, сообщает «Утро.ру». При этом бывшие супруги не стали делить имущество, так как перед свадьбой заключили брачный контракт.
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