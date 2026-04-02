Бывший курский губернатор Смирнов признал вину во взятках

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый во взятках, признал свою вину в полном объеме. Об этом он заявил в Ленинском суде Курска, сообщает РИА Новости.

Экс-чиновник согласился с предъявленным обвинением и заявил, что раскаивается, пишет RT.

По словам Смирнова, он получил от фигуранта дела о хищении при строительстве фортификаций Дмитрия Шубина и бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова 12,9 млн рублей, от организации экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева - 8 млн.

Ранее экс-губернатор Курской области рассказал, что его предшественник Роман Старовойт, впоследствии назначенный министром транспорта РФ, на посту главы региона получил около 100 млн рублей в качестве откатов от сделок с фортификационных сооружений.

