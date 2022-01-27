Бывший хоккеист МХЛ Владимир Паюла убит в Казани

В Казани обнаружили тело 24-летнего экс-хоккеиста Владимира Паюла, сообщает телеканал «360».

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Бывшего спортсмена зарубили топором в квартире. Подозреваемый уже задержан. По данным СК РФ по Татарстану, в день убийства экс-хоккеист в очередной раз потребовал у квартиранта покинуть жилплощадь. Между ними произошел конфликт, переросший в драку.

Злоумышленник нанес молодому человеку множественные удары топором, а затем скрылся.

Паюл в последнее время работал риелтором. Квартиру он сдавал 34-летнему мужчине. Жилье бывший хоккеист хотел продать, но съемщик не спешил съезжать.

Подозреваемый — житель Пестречинского района. У него уже есть судимость за незаконный оборот наркотиков.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Убийства
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