Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выйдет из колонии 21 июня

14 июня 2024 года Горохов предположил, что Белых будет освобожден 21 июня. Срок заключения бывшего губернатора Кировской области истекает 24 июня, но поскольку этот день выпадает на выходные, освобождение, вероятно, состоится раньше.

В июне 2016 года Никиту Белых задержали при получении взятки в €400 тыс. в Москве. Его обвинили по ч. 6 ст. 290 УК за получение взятки в особо крупном размере, что предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин снял Белых с должности в связи с утратой доверия.

В 2018 году суд приговорил Белых к восьми годам строгого режима и штрафу в 48,2 млн руб. Он не признал вину. С учетом времени в СИЗО, экс-губернатор должен выйти на свободу в 2024 году. В 2021 году Белых обвиняли в превышении должностных полномочий, но его освободили от наказания из-за истечения срока давности, передает «Радиоточка НСН».

