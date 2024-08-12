Умер почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев

На 83-году жизни скончался почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев , сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на почетного вице‑президента Международного союза конькобежцев Александра Лакерника.



С 1988 по 1992 год Писеев возглавлял Федерацию фигурного катания СССР. Также в 1992 года входил в исполком Олимпийского комитета России.

До 2010 стоял во главе Федерации фигурного катания на коньках России. Помимо прочего с 2010 по 2014 годы являлся генеральным директором организации, в 2014 году стал почетным президентом ФФККР.

Уточняется, что экс-президент Федерации фигурного катания умер после продолжительной болезни.

