Умер почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев
На 83-году жизни скончался почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев , сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на почетного вице‑президента Международного союза конькобежцев Александра Лакерника.
С 1988 по 1992 год Писеев возглавлял Федерацию фигурного катания СССР. Также в 1992 года входил в исполком Олимпийского комитета России.
До 2010 стоял во главе Федерации фигурного катания на коньках России. Помимо прочего с 2010 по 2014 годы являлся генеральным директором организации, в 2014 году стал почетным президентом ФФККР.
Уточняется, что экс-президент Федерации фигурного катания умер после продолжительной болезни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Над Белгородской областью сбит украинский БПЛА
- Минцифры исключило возможность применения «Госключа» в мошеннических схемах
- Режиссер Снежкин заявил о работе над байопиком о Жириновском
- Военные делегации 83 стран примут участие в форуме «Армия-2024»
- Советник главы ДНР: Группировка ВСУ попала в окружение под Торецком
- Индекс РТС упал на 2,1% на фоне обесценения рубля и ситуации на границе с Украиной
- Радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ находится в норме
- Жителей Беловского района Курской области призвали эвакуироваться
- Умер почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев
- Теннисист Рублев прошел в финал «Мастерса» в Монреале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru