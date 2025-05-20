Бывший глава «Роскосмоса» назначен сенатором Совфеда от Архангельской области
Бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области. Соответствующий указ губернатора региона Александра Цыбульского опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее СМИ сообщили, что бывший глава «Роскосмоса», занимающий должность спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в области космоса, может стать членом Совфеда.
«Постановляю: наделить Борисова Юрия Ивановича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства... области», - говорится в документе.
Отмечается, что Борисов назначен на срок полномочий Цыбульского.
Губернатор прокомментировал это решение в своем Telegram-канале. Глава региона выразил уверенность, что опыт Борисова, понимание процессов в оборонно-промышленном комплексе, науке, высоких технологиях будут востребованы в интересах области на федеральном уровне, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России
- Бывший глава «Роскосмоса» назначен сенатором Совфеда от Архангельской области
- Глава СПЧ предложил вернуть всеобщие переводные экзамены в школах
- Марочко: Российская армия отбила у ВСУ часть лесного массива на купянском направлении
- Фельдшер с Сахалина выиграл в лотерею 1,2 млрд рублей
- Жители Румынии начали резать паспорта после выборов в стране
- В США Гарвард лишили грантов на $60 млн из-за антисемитизма
- Марочко: Российская армия продвинулась на лиманском направлении
- Россия в марте стала основным поставщиком огурцов в Польшу
- СМИ: Российские власти хотят ослабить рубль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru