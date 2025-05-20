Бывший глава «Роскосмоса» назначен сенатором Совфеда от Архангельской области

Бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области. Соответствующий указ губернатора региона Александра Цыбульского опубликован на официальном портале правовой информации.

СМИ: Экс-глава «Роскосмоса» станет сенатором от Архангельской области

Ранее СМИ сообщили, что бывший глава «Роскосмоса», занимающий должность спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в области космоса, может стать членом Совфеда.

«Постановляю: наделить Борисова Юрия Ивановича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства... области», - говорится в документе.

Отмечается, что Борисов назначен на срок полномочий Цыбульского.

Губернатор прокомментировал это решение в своем Telegram-канале. Глава региона выразил уверенность, что опыт Борисова, понимание процессов в оборонно-промышленном комплексе, науке, высоких технологиях будут востребованы в интересах области на федеральном уровне, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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