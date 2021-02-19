Незаметный кандидат. Топилина назвали бесполезным для «Единой России»

Политолог Аббас Галлямов в эфире НСН высказал мнение, что экс-глава ПФР мало знаком и почти не интересен массовому избирателю.



В избирательный список «Единой России» на выборах в Госдуму могут включить бывшего главу Пенсионного фонда и экс-министра труда и социальной защиты Максима Топилина, сообщили источники СМИ.

Политолог Аббас Галлямов в эфире НСН высказал мнение, что участие Топилина в кампании «Единой России» никак не поможет партии.

«Не думаю, что это будет проблемой. Топилин совершенно не знаком массовому избирателю. Он ему мало интересен. Поэтому даже если оппозиция начнет рассказывать: "Смотрите, они Топилина в список включили", это никаких эмоций у избирателя не вызовет. Есть масса других людей, других факторов и обстоятельств, которые раздражают избирателя в отношении «Единой России». Топилин к ним не относится», - сказал Галлямов.

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По информации РБК, экс-чиновник в ближайшее время станет советником главы РЖД, что якобы должно «снизить риски его негативного восприятия избирателями»: Топилина часто упоминали в контексте непопулярной пенсионной реформы.

Однако сыграть на руку оппозиции выдвижение Топилина тоже не сможет, уверен Галлямов. «Он ничем не запомнился. Он ни плох, ни хорош. Обычный чиновник. Я даже не знаю, что о нем сказать. Можно было бы предположить, что после пенсионной реформы появление бывшего главы Пенсионного фонда в списке вызовет раздражение у избирателя. Но это неправильная логика. Люди прекрасно помнят, что пенсионная реформа проводилась по инициативе Путина. Он лично выступал в ее поддержку. Поэтому связывать пенсионную реформу с Топилиным и "Единой Россией" в целом никто не будет. Это технические операторы. Избиратель это хорошо чувствует», - заключил политолог.

По данным Левада-центра, за «Единую Россию» готовы проголосовать порядка 29% россиян.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыМаксим ТопилинЕдиная Россия
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