Незаметный кандидат. Топилина назвали бесполезным для «Единой России»

В избирательный список «Единой России» на выборах в Госдуму могут включить бывшего главу Пенсионного фонда и экс-министра труда и социальной защиты Максима Топилина, сообщили источники СМИ.



Политолог Аббас Галлямов в эфире НСН высказал мнение, что участие Топилина в кампании «Единой России» никак не поможет партии.

«Не думаю, что это будет проблемой. Топилин совершенно не знаком массовому избирателю. Он ему мало интересен. Поэтому даже если оппозиция начнет рассказывать: "Смотрите, они Топилина в список включили", это никаких эмоций у избирателя не вызовет. Есть масса других людей, других факторов и обстоятельств, которые раздражают избирателя в отношении «Единой России». Топилин к ним не относится», - сказал Галлямов.