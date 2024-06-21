Бывший глава Кировской области Белых вышел на свободу
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу после отбывания наказания в колонии за взятки. Об этом заявил адвокат Андрей Грохотов, пишет РИА Новости.
«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобожден в СИЗО-1 города Кирова», — сообщил защитник, подчеркнув, что назначенный Белых срок наказания истек.
Никиту Белых задержали в Москве в июне 2016 года во время передачи части взятки, напоминает Ura.ru. В феврале 2018-го столичный Пресненский суд приговорил экс-губернатора к восьми годам заключения и штрафу в 48,2 млн рублей по делу о взятках. Осужденный не признал вину. Позже в рамках расследования другого уголовного дела (о злоупотреблениях и превышении полномочий) Белых этапировали из колонии в Рязанской области в СИЗО Кирова.
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