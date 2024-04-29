Бывший генпрокурор Скуратов заявил о возможности раскрыть убийство Листьева
Юрий Скуратов, возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ с 1995 по 2000 год, считает, что дело об убийстве в марте 1995 года тележурналиста Владислава Листьева возможно раскрыть. ОБ этом он заявил в интервью ТАСС.
Экс-генпрокурор отметил, что это дело стало для него одним из самых сложных и болезненных за годы работы. По его словам, расследование сопровождалось необоснованной критикой, хотя признал, что были допущены определенные ошибки, ставшие препятствием для успешного раскрытия преступления.
Скуратов считает, что главной причиной затягивания следствия могли стать влиятельные связи предполагаемого заказчика убийства. Тележурналист Листьев был застрелен в подъезде своего дома в Москве 1 марта 1995 года. Официально это преступление до сих пор не раскрыто, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В разные годы в качестве возможных организаторов расправы над Листьевым называли бизнесмена Бориса Березовского, медиамагната Владимира Гусинского, а также главу президентской охраны того периода Александра Коржакова. Однако их причастность так и не была доказана в суде.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Sohu: Россия внезапно ответила США на конфискацию активов
- Власти Курганской области окажут помощь семьям погибших в КЧР полицейских
- Бывший генпрокурор Скуратов заявил о возможности раскрыть убийство Листьева
- Панду Катюшу выпустили в уличный барьер Московского зоопарка
- Российские войска освободили село Семеновка в ДНР
- Жерара Депардье вызвали на допрос по обвинению в сексуальных домогательствах
- В «Коррозии металла»признались, что «кому» барабанщику придумал Троицкий
- Блогер Портнягин обжаловал решение суда о домашнем аресте
- Назвали страны с самым большим количеством оплачиваемых праздничных выходных
- На экране автосалона в Челябинске заметили желто-синий флаг с проукраинским лозунгом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru