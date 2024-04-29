Бывший генпрокурор Скуратов заявил о возможности раскрыть убийство Листьева

Экс-генпрокурор отметил, что это дело стало для него одним из самых сложных и болезненных за годы работы. По его словам, расследование сопровождалось необоснованной критикой, хотя признал, что были допущены определенные ошибки, ставшие препятствием для успешного раскрытия преступления.



Скуратов считает, что главной причиной затягивания следствия могли стать влиятельные связи предполагаемого заказчика убийства. Тележурналист Листьев был застрелен в подъезде своего дома в Москве 1 марта 1995 года. Официально это преступление до сих пор не раскрыто, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



В разные годы в качестве возможных организаторов расправы над Листьевым называли бизнесмена Бориса Березовского, медиамагната Владимира Гусинского, а также главу президентской охраны того периода Александра Коржакова. Однако их причастность так и не была доказана в суде.





