Бывший генерал ФСБ рассказал, как в ведомстве отмечают День чекиста
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что празднование Дня работника органов безопасности в ведомстве зависит от фантазий личного состава, сообщает NEWS.ru.
По его словам, в этот день, как правило, присваиваются звания высших офицеров, «если их есть кому присваивать», также вручают медали за выслугу лет.
«Отмечают праздник по-разному... У нас всё в высшей степени пристойно - поздравили личный состав, вручили медали», — отметил Михайлов.
Экс-силовик также напомнил, что до 1996 года День чекиста фактически был полуподпольным праздником, так как его не было в календаре.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что за прошедшие 11 месяцев в России удалось предотвратить 32 теракта, сообщает RT.
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