Бывший генерал ФСБ рассказал, как в ведомстве отмечают День чекиста

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что празднование Дня работника органов безопасности в ведомстве зависит от фантазий личного состава, сообщает NEWS.ru.

Силовики не допустили в России ни одного теракта в 2021 году

По его словам, в этот день, как правило, присваиваются звания высших офицеров, «если их есть кому присваивать», также вручают медали за выслугу лет.

«Отмечают праздник по-разному... У нас всё в высшей степени пристойно - поздравили личный состав, вручили медали», — отметил Михайлов.

Экс-силовик также напомнил, что до 1996 года День чекиста фактически был полуподпольным праздником, так как его не было в календаре.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что за прошедшие 11 месяцев в России удалось предотвратить 32 теракта, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоздравлениеСиловикиПраздникФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры