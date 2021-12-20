Бывший генерал ФСБ рассказал, как в ведомстве отмечают День чекиста

По его словам, в этот день, как правило, присваиваются звания высших офицеров, «если их есть кому присваивать», также вручают медали за выслугу лет.

«Отмечают праздник по-разному... У нас всё в высшей степени пристойно - поздравили личный состав, вручили медали», — отметил Михайлов.

Экс-силовик также напомнил, что до 1996 года День чекиста фактически был полуподпольным праздником, так как его не было в календаре.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что за прошедшие 11 месяцев в России удалось предотвратить 32 теракта, сообщает RT.

