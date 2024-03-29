Бывший гендиректор ФК «Новосибирск» Перлов не признал вину в мошенничестве

Бывший гендиректор футбольного клуба «Новосибирск», олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Андрей Перлов, которого заподозрили в мошенничестве, не признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Перлова задержали по подозрению в мошенничестве

«Не признаю», — заявил Перлов в суде.

Ранее экс-гендиректора задержали в Новосибирске. Против Перлова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве из-за хищения средств, полученных футбольным клубом по региональной программе по развитию культуры и спорта.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ФутболМошенничествоНовосибирск

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