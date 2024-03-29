Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Перлова задержали по подозрению в мошенничестве

Бывшего генерального директора футбольного клуба «Новосибирск», олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-главу правительства Мордовии арестовали по делу о крупном мошенничестве

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, Перлов был задержан в Новосибирске.

«В Центральном районном суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — указал собеседник ТАСС.

По данным агентства, против Перлова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Как сообщил источник, разбирательство связано с хищением миллионов рублей, полученных «Новосибирском» в рамках региональной программы по развитию культуры и спорта.

Ранее в Москве заочно арестовали коуча Дениса Байгужина, находящегося в розыске по делу о мошенничестве, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоНовосибирск

Горячие новости

Все новости

партнеры