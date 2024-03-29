Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Перлова задержали по подозрению в мошенничестве

Минобороны: Над Белгородской областью уничтожены 15 реактивных снарядов системы Vampire

В Госдепе заявили, что предупреждение США о террористической угрозе в РФ было не первым

Генштаб: Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО

Стартовало голосование за лучшие организации, внесшие вклад в развитие уличной культуры и спорта в 2023 году

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