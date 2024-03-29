Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Перлова задержали по подозрению в мошенничестве
Бывшего генерального директора футбольного клуба «Новосибирск», олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали агентству в правоохранительных органах, Перлов был задержан в Новосибирске.
«В Центральном районном суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — указал собеседник ТАСС.
По данным агентства, против Перлова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Как сообщил источник, разбирательство связано с хищением миллионов рублей, полученных «Новосибирском» в рамках региональной программы по развитию культуры и спорта.
Ранее в Москве заочно арестовали коуча Дениса Байгужина, находящегося в розыске по делу о мошенничестве, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru