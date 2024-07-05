Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев объявлен в международный розыск

По данным следствия, в 2022 году Пономарев участвовал в интернет-трансляции на территории Украины и дал интервью, в ходе которого распространял дезинформацию о действиях российской армии. Также экс-депутат оправдывал терроризм, совершаемый на территории России.

Пономареву заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд, передает «Радиоточка НСН».

