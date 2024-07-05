Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев объявлен в международный розыск

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом) объявлен в международный розыск. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении Пономарева, в котором ему инкриминируются обвинения в оправдании терроризма и распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

Против экс-депутата Госдумы Пономарева возбудили уголовное дело

По данным следствия, в 2022 году Пономарев участвовал в интернет-трансляции на территории Украины и дал интервью, в ходе которого распространял дезинформацию о действиях российской армии. Также экс-депутат оправдывал терроризм, совершаемый на территории России.

Пономареву заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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