Руководители кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» признаны виновными в оказании небезопасных услуг
Суд в Кемерове признал руководителей сгоревшего в 2018 году торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» виновными в оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд установил виновность всех восьми фигурантов дела о пожаре. Гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок, технического директора компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева и гендиректора комбината Юлию Богданову признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы организации Александр Никитин признаны виновными по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Кроме того, сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину, который, по версии следствия, не включил систему оповещения о пожаре, вменяется «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».
Кроме того, пожарных, задействованных в тушении огня в ТРЦ, признали виновными в халатности, отмечает Ura.ru. По этой статье проходят начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.
Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей, напоминает RT. Более 140 человек пострадали. По факту ЧП были возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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