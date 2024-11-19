Бывшие бойцы ЧВК получат статус ветерана СВО на основе свидетельств очевидцев
Бывшие бойцы ЧВК смогут на основе свидетельств очевидцев получить статус ветерана спецоперации. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — замминистра обороны России Анну Цивилеву.
По ее словам, уже разработана и согласована соответствующая форма заявления очевидца, подтверждающего нахождение на СВО сотрудника ЧВК.
Ветераны спецоперации России на Украине могут рассчитывать на повышенную пенсию и ежемесячную выплату, а также налоговый вычет на облагаемые НДФЛ доходы. Кроме того, ветеранам СВО положены льготы на капремонт, содержание жилья и другие услуги.
Ранее Минобороны России предложило оформлять отправляющимся в зону спецоперации России на Украине добровольцам статус ветерана. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru