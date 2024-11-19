Бывшие бойцы ЧВК получат статус ветерана СВО на основе свидетельств очевидцев

По ее словам, уже разработана и согласована соответствующая форма заявления очевидца, подтверждающего нахождение на СВО сотрудника ЧВК.

Ветераны спецоперации России на Украине могут рассчитывать на повышенную пенсию и ежемесячную выплату, а также налоговый вычет на облагаемые НДФЛ доходы. Кроме того, ветеранам СВО положены льготы на капремонт, содержание жилья и другие услуги.

Ранее Минобороны России предложило оформлять отправляющимся в зону спецоперации России на Украине добровольцам статус ветерана. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

