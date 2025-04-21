Суд продлил арест фигурантам по делу о невыплате зарплат на шахте «Инская»

Суд в Кемеровской области продлил домашний арест владельцу шахты «Инская» Юрий Байченко и ее генеральному директору Денису Немыкину, против которых возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплат сотрудникам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

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Байченко также предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями».

Следствие полагает, что Немыкин и Байченко поставляли уголь по цене ниже рыночной в период с октября 2023 года по октябрь 2024 года, причинив ущерб предприятию на сумму 54 млн рублей. В итоге 382 сотрудникам шахты недоплатили 65 млн рублей.

Ранее работники шахты «Инская» обвинили голодовку из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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