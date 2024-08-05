Бывшему замглавы «Ил» Новожилову дали шесть лет тюрьмы за мошенничество
Бывшего замглавы ПАО «Ил» по проектированию, руководителя ОКБ предприятия Андрея Новожилова приговорили к шести годам заключения по делу о крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет РБК.
Еще один фигурант дела, директор Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслав Хван, был приговорен к пяти годам колонии. При этом его подчиненный Игорь Титов получил 4,5 года условно.
По данным следствия, подсудимые причастны к хищению средств, которые были выделенных на разработку самолета Ил-76 МД-90А. Завод ПАО «Ил» — Авиастар был соисполнителем работ, МАИ был привлечен в качестве разработчика крыла для военно-транспортного воздушного судна. Правоохранители считают, что в декабре 2014-октябре 2018 года руководство «Ил» перечислило институту средства за работы, якобы выполненные в рамках договоров по проекту, при этом часть денег похитили. Отмечается, что фигуранты украли 4,2 млн рублей за счет привлечения фиктивных сотрудников при опытно-конструкторских работах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Новокузнецка ушел в отставку
- Бывшему замглавы «Ил» Новожилову дали шесть лет тюрьмы за мошенничество
- СМИ: Премьер Бангладеш на фоне беспорядков подала в отставку и покинула страну
- Армия Израиля заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС аль-Зериеи
- WTA сменила спортивное гражданство теннисистки Аванесян на армянское
- МИД Ирана обвинил Израиль в убийстве главы политбюро ХАМАС
- Суд закрыл нелегальный детский лагерь в Приморье
- Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявлен в розыск
- СМИ: В ЕП потребовали приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне
- «Лаборатория Касперского» выявила вирус-шпион у пользователей Android в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru