Бывшему замглавы «Ил» Новожилову дали шесть лет тюрьмы за мошенничество

Еще один фигурант дела, директор Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслав Хван, был приговорен к пяти годам колонии. При этом его подчиненный Игорь Титов получил 4,5 года условно.

По данным следствия, подсудимые причастны к хищению средств, которые были выделенных на разработку самолета Ил-76 МД-90А. Завод ПАО «Ил» — Авиастар был соисполнителем работ, МАИ был привлечен в качестве разработчика крыла для военно-транспортного воздушного судна. Правоохранители считают, что в декабре 2014-октябре 2018 года руководство «Ил» перечислило институту средства за работы, якобы выполненные в рамках договоров по проекту, при этом часть денег похитили. Отмечается, что фигуранты украли 4,2 млн рублей за счет привлечения фиктивных сотрудников при опытно-конструкторских работах.

