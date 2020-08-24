Создателей нового самолета для Минобороны арестовали по делу о мошенничестве
Пресненский районный суд российской столицы принял решение о заключении под стражу двух разработчиков нового отечественного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Руководитель центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслав Хван и экс-заместитель гендиректора группы компаний «Ил» Андрей Новожилов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Третий обвиняемый по данному уголовному делу, сотрудник финансовой службы МАИ Игорь Титов помещён под домашний арест, передаёт ТАСС. По данным источника в правоохранительных органах, дело связано с хищением бюджетных средств, которые как раз были выделены на разработку нового военно-транспортного лайнера.
Следствие оценивает ущерб не менее чем в 18 миллионов рублей, в дальнейшем сумма может увеличиться. При проектировании самолета к работам привлекли компании «Ил», которые, в свою очередь, обратились за помощью к МАИ. В дальнейшем «Ил» якобы решил отказаться от сотрудничества с авиационным университетом, однако средства туда продолжали перечисляться.
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