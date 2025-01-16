Экс-жениха Волочковой Дюрана приговорили к семи годам по делу о мошенничестве

Также Дюрана обязали возместить убытки пострадавшим от его действий. Всего по делу проходят 38 потерпевших, общая сумма дохода экс-жениха балерины составила 17 миллионов рублей.



Наказание ему предстоит отбывать в колонии общего режима.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что Дюран заключил договоры с десятками инвесторов, вложивших средства в его бизнес Family Desert, отмечает «Радиоточка НСН». После этого Дюран пропал, не вернув деньги.

