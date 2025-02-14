Бывшего замгубернатора ХМАО задержали по делу о взятке в 7,5 млн рублей

Бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что подозреваемого задержали по делу о взятке в размере не менее 7,5 миллиона рублей, которую он, по версии следствия, получил с 2023 по 2024 год, занимая должность первого заместителя губернатора ХМАО.