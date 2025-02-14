Бывшего замгубернатора ХМАО задержали по делу о взятке в 7,5 млн рублей

Бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что подозреваемого задержали по делу о взятке в размере не менее 7,5 миллиона рублей, которую он, по версии следствия, получил с 2023 по 2024 год, занимая должность первого заместителя губернатора ХМАО.

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В Следственном комитете заявили, что решается вопрос о мере пресечения, а также продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и проверки на причастность к другим противоправным действиям.

По данным следствия, подозреваемый получил деньги за содействие в интересах группы лиц и аффилированной с ними управляющей компании. В частности, он якобы дал незаконные указания главе одного из муниципалитетов региона о поддержке перехода многоквартирных домов под управление указанной компании и общем покровительстве ей. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено на основе материалов, представленных управлением ФСБ России по Тюменской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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