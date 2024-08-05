Бывшего замглавы «Почты России» осудили за превышение полномочий

Симоновский суд Москвы признал бывшего заместителя генерального директора «Почты России» Сергея Емельченкова виновным по статье о превышении полномочий.

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Как сообщает РИА Новости, по этой же статье виновным был признан руководитель департамента управления ИТ-сервисами почтового оператора Андрей Синичкин.

По данным СМИ, фигуранты незаконно изменили систему штрафных санкций для четырёх подрядчиков «Почты России», чему нанесли госкомпании ущерб в размере почти 1,6 млрд рублей.

По решению суда, Емельченков получил наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима. Синичкин проведёт в колонии три года.

Ранее суд назначил экс-замглавы ПАО «Ил» по проектированию, руководителя ОКБ предприятия Андрею Новожилову шесть лет лишения свободы по делу о крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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