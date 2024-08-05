Бывшего замглавы «Почты России» осудили за превышение полномочий
Симоновский суд Москвы признал бывшего заместителя генерального директора «Почты России» Сергея Емельченкова виновным по статье о превышении полномочий.
Как сообщает РИА Новости, по этой же статье виновным был признан руководитель департамента управления ИТ-сервисами почтового оператора Андрей Синичкин.
По данным СМИ, фигуранты незаконно изменили систему штрафных санкций для четырёх подрядчиков «Почты России», чему нанесли госкомпании ущерб в размере почти 1,6 млрд рублей.
По решению суда, Емельченков получил наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима. Синичкин проведёт в колонии три года.
Ранее суд назначил экс-замглавы ПАО «Ил» по проектированию, руководителя ОКБ предприятия Андрею Новожилову шесть лет лишения свободы по делу о крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи новых легковушек в России в июле 2024 года выросли на 42%
- СМИ: Швейцария стала чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища
- В Марий Эл трехлетний ребенок на машине сбил собственную мать
- Дэвид Линч признался, что из-за курения не выходит из дома
- СМИ: В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек
- Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в Петербурге
- Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области, погиб один человек
- Пострадавшим от паводка в Забайкальском крае выплатят по 15 тысяч рублей
- Грузия временно закроет границу с Россией
- «Автозавод Санкт-Петербург», «Москвич» и УАЗ возобновили производство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru