Бывшего замглавы «Почты России» осудили за превышение полномочий

Как сообщает РИА Новости, по этой же статье виновным был признан руководитель департамента управления ИТ-сервисами почтового оператора Андрей Синичкин.

По данным СМИ, фигуранты незаконно изменили систему штрафных санкций для четырёх подрядчиков «Почты России», чему нанесли госкомпании ущерб в размере почти 1,6 млрд рублей.

По решению суда, Емельченков получил наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима. Синичкин проведёт в колонии три года.

Ранее суд назначил экс-замглавы ПАО «Ил» по проектированию, руководителя ОКБ предприятия Андрею Новожилову шесть лет лишения свободы по делу о крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает RT.

