Суд в Саратове пересмотрит приговор по делу Фургала

По его словам, защита намерена оспорить приговор Люблинского городского суда. Адвокат отметил, что судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей. Фигуранты будут участвовать в заседании по видео-конференц-связи.

Ранее Московский областной суд признал законным приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Экс-губернатора приговорили к 22 годам колонии строго режима за организацию заказных убийств в 2004-2005 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

