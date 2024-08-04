Суд в Саратове пересмотрит приговор по делу Фургала

Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Андрея Палея Артема Сарбашева.

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По его словам, защита намерена оспорить приговор Люблинского городского суда. Адвокат отметил, что судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей. Фигуранты будут участвовать в заседании по видео-конференц-связи.

Ранее Московский областной суд признал законным приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Экс-губернатора приговорили к 22 годам колонии строго режима за организацию заказных убийств в 2004-2005 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Хабаровский КрайСудыСергей Фургал

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