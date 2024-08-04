Суд в Саратове пересмотрит приговор по делу Фургала
Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Андрея Палея Артема Сарбашева.
По его словам, защита намерена оспорить приговор Люблинского городского суда. Адвокат отметил, что судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей. Фигуранты будут участвовать в заседании по видео-конференц-связи.
Ранее Московский областной суд признал законным приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Экс-губернатора приговорили к 22 годам колонии строго режима за организацию заказных убийств в 2004-2005 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Саратове пересмотрит приговор по делу Фургала
- В Крыму задержаны подозреваемые в избиении боксера-чемпиона
- Выступление Ивана Урганта отменили в Санкт-Петербурге
- СМИ: Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple
- Дроны-камикадзе атаковали три села в Белгородской области
- Команда Харрис не согласилась перенести дебаты по предложению Трампа
- Режим ЧС регионального масштаба ввели в Бурятии из-за паводков
- YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве
- Более 50 тысяч жителей Темрюкского района Кубани остались без воды
- Движение на участке федеральной трассы «Байкал» перекрыли в Бурятии из-за угрозы затопления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru