Бывшего замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест

Московский Кузьминский суд поместил под домашний арест бывшего первого заместителя руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина в рамках дела о мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Суд предъявил ему обвинение в совершении крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). По данной статье максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до десяти лет.

Обвиняемому в получении взятки экс-главе Минтранса Башкирии продлили домашний арест

В государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимир Талалыкин начал работать в 2007 году. Он занимал должность заместителя генерального директора, а затем первого заместителя. В 2022 году государственная корпорация была интегрирована в Фонд развития территорий.

Позднее Талалыкин возглавлял комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству при общественном совете Министерства строительства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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