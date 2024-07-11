Бывшего замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест
Московский Кузьминский суд поместил под домашний арест бывшего первого заместителя руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина в рамках дела о мошенничестве, сообщает РИА Новости.
Суд предъявил ему обвинение в совершении крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). По данной статье максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до десяти лет.
В государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимир Талалыкин начал работать в 2007 году. Он занимал должность заместителя генерального директора, а затем первого заместителя. В 2022 году государственная корпорация была интегрирована в Фонд развития территорий.
Позднее Талалыкин возглавлял комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству при общественном совете Министерства строительства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшего замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест
- Пятеро детей пострадали при атаке ВСУ на детскую площадку в белгородском Шебекино
- Белый дом сообщил о разработке силового ответа на ситуацию с киевской больницей
- СК попросил о домашнем аресте для фигуранта дела генерала Попова
- Минобороны отчиталось о стабильном наборе военнослужащих по контракту
- В Архангельске возмутились утилизацией книг из местной библиотеки
- При обстреле белгородского Шебекино пострадали три человека
- Отчисленный после спора о Сталине студент РГСУ Мисиков будет судиться с вузом
- Путин допустил создание парламента БРИКС в будущем
- Песня «Mr. Brightside» рок-группы The Killers попала в Книгу рекордов Гиннесса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru