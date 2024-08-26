Бывшего владельца «Открытие холдинга» Беляева объявили в международный розыск
Бывший владелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев и экс-член правления финансовой организации Михаил Назарычев объявлены в международный розыск, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря Тверского районного суда Москвы Марию Освальдо.
Следственные органы ходатайствуют об их заочном аресте. Беляева и Назарычева обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК).
В декабре 2022 года Банк России сообщил о продаже «ФК Открытие» банку ВТБ за 340 млрд рублей. После того как «ФК Открытие» прошел санацию, Беляев покинул Россию. В 2021 году стало известно, что он получил гражданство Кипра и сменил фамилию на Вольфсон.
В сентябре 2020 года, Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 289,5 млрд рублей с четырех бывших руководителей «Открытия», включая Беляева, а также с «Открытие холдинга». Это решение было связано с убытками, которые Банк России понес во время санации банка, передает «Радиоточка НСН».
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