Арбитражный суд арестовал имущество шести руководителей «Открытие Холдинга»

Ходатайствовала об этом конкурсный управляющий Мария Булатова.

Все они, по её заявлению, несут субсидиарную ответственность.

В настоящее время арестовано имущество основателя группы «Открытие» Вадима Беляева, экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, экс-председателя правления «Открытие Холдинга» Алексея Карахана, а также Сергея Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева, которые в разное время занимали пост генерального директора компании.

Ранее в России арестовали счета и имущество Google на миллиард рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

