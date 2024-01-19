Арбитражный суд арестовал имущество шести руководителей «Открытие Холдинга»
Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительных мер арестовал активы шести бывших руководителей «Открытие Холдинг» в размере 916,2 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
Ходатайствовала об этом конкурсный управляющий Мария Булатова.
Все они, по её заявлению, несут субсидиарную ответственность.
В настоящее время арестовано имущество основателя группы «Открытие» Вадима Беляева, экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, экс-председателя правления «Открытие Холдинга» Алексея Карахана, а также Сергея Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева, которые в разное время занимали пост генерального директора компании.
Ранее в России арестовали счета и имущество Google на миллиард рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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