Бывшего вице-губернатора Сахалина арестовали по делу о хищении

Суд заключил бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкина под арест на два месяца по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества» уголовного кодека РФ. Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей.