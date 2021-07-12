Бывшего вице-губернатора Сахалина арестовали по делу о хищении

Суд заключил бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкина под арест на два месяца по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества» уголовного кодека РФ. Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

Отказники и «ноунеймы». У «Единой России» появились проблемы перед выборами

В начале этого года в отношении бывшего вице-губернатора была произведена доследственная проверка в связи с возможной растратой средств в бюджетном учреждении «Губернские ведомости».

Ранее стало известно, что главы Орловской области Андрей Клычков (представляет КПРФ) и Тамбовской области Александр Никитин («Единая Россия») могут покинуть свои посты после выборов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. По его данным, к обоим главам регионов «есть вопросы в Кремле».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:АрестыГубернатор
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