Бывшего таможенника приговорили к девяти годам колонии за взятку в 14000 рублей

Благовещенский городской суд приговорил бывшего сотрудника таможенной службы к девяти годам колонии строгого режима за взятку в размере 14 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда. Дополнительно осужденный должен будет выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

По версии следствия, таможенник предложил предпринимателю платить по 500 рублей за каждую машину для беспрепятственного прохождения таможни и по 5-10 тысяч рублей за каждое судно, которое направляло товары на экспорт в Китай.

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Предприниматель согласился на условия, но обратился с жалобой в ФСБ. В сообщении пресс-службы приводится, что суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: состояние здоровья подсудимого и наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка, который обучается в вузе. Максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет 12 лет.



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