Экс-глава Марий Эл Маркелов признан виновным в получении взятки
Районный суд Нижнего Новгорода признал виновным в получении взятки бывшего губернатора республики Марий Эл Леонида Маркелова. Как говорится в постановлении, мзду экс-глава региона получил в виде денежных средств.
Согласно материалам следствия, деньги Маркелову передала доверенное лицо Наталья Кожанова – в общей сложности более 235миллионов рублей. За взятку Маркелов должен был оказать покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса одной из компаний.
В 2020 году суд по иску Генеральной прокуратуры РФ изъял имущество бывшего губернатора и его соответчиков по делу на сумму около 375 миллионов рублей, отмечает RT.
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