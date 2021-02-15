Экс-глава Марий Эл Маркелов признан виновным в получении взятки

Районный суд Нижнего Новгорода признал виновным в получении взятки бывшего губернатора республики Марий Эл Леонида Маркелова. Как говорится в постановлении, мзду экс-глава региона получил в виде денежных средств.

Согласно материалам следствия, деньги Маркелову передала доверенное лицо Наталья Кожанова – в общей сложности более 235миллионов рублей. За взятку Маркелов должен был оказать покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса одной из компаний.

В 2020 году суд по иску Генеральной прокуратуры РФ изъял имущество бывшего губернатора и его соответчиков по делу на сумму около 375 миллионов рублей, отмечает RT.

