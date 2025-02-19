Бывшего губернатора Ростовской области Голубева вызывали в СК

Член Совета Федерации РФ, экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев был вызван на беседу в Следственный комитет РФ, сообщает портал 161.ru.

Экс-губернатор Ростовской области Голубев стал сенатором

По предварительной информации, сенатор проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о хищениях в ходе строительства участка Ростовского транспортного кольца «Западная хорда».

Портал напоминает, что губернатор подал в отставку сразу после обысков у него дома и на рабочем месте в рамках расследования по этому уголовному делу.

Ранее пресс-служба Голубева опровергла сообщения об обысках у бывшего губернатора, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ХищенияРостовская ОбластьУголовное ДелоСледственный Комитет Рф

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