Бывшего футболиста РПЛ Гаджиева задержали по подозрению в мошенничестве

По данным издания, полиция задержала мужчину накануне для проверки документов. Как выяснилось, Гаджиев находился в федеральном розыске: СМИ отмечает, что экс-спортсмен разыскивался с конца 2021 года. Сейчас решается вопрос о транспортировке Гаджиева в Дагестан.

Гаджиев — бывший игрок клубов Российской премьер-лиги, в разные годы спортсмен выступал за «Крылья Советов», «Анжи», «Рубин» и «Амкар».

