Бывшего футболиста РПЛ Гаджиева задержали по подозрению в мошенничестве

Бывший футболист Махач Гаджиев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом пишут Известия.

Задержана экс-сотрудница Первого канала Овсянникова

По данным издания, полиция задержала мужчину накануне для проверки документов. Как выяснилось, Гаджиев находился в федеральном розыске: СМИ отмечает, что экс-спортсмен разыскивался с конца 2021 года. Сейчас решается вопрос о транспортировке Гаджиева в Дагестан.

Гаджиев — бывший игрок клубов Российской премьер-лиги, в разные годы спортсмен выступал за «Крылья Советов», «Анжи», «Рубин» и «Амкар».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоЗадержаниеМоскваСпортсмены
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