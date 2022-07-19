Бывшего футболиста РПЛ Гаджиева задержали по подозрению в мошенничестве
Бывший футболист Махач Гаджиев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом пишут Известия.
По данным издания, полиция задержала мужчину накануне для проверки документов. Как выяснилось, Гаджиев находился в федеральном розыске: СМИ отмечает, что экс-спортсмен разыскивался с конца 2021 года. Сейчас решается вопрос о транспортировке Гаджиева в Дагестан.
Гаджиев — бывший игрок клубов Российской премьер-лиги, в разные годы спортсмен выступал за «Крылья Советов», «Анжи», «Рубин» и «Амкар».
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