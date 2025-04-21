Бывшего депутата Курской думы Васильева арестовали по делу о хищении

Мещанский суд Москвы до 19 июня отправил в СИЗО экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, которого обвинили в растрате средств АО «Корпорация развития Курской области» при строительстве фортификаций на границе. Об этом сообщает РИА Новости.

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При этом Васильев выразил готовность сотрудничать со следствием, однако вину признал лишь частично, объяснив это тем, что его «не совсем устроили формулировки» обвинения.

Кроме того, экс-парламентарий опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы заключил сделку, и не давал показаний в отношении других лиц, в том числе экс-губернатора области Алексея Смирнова.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что с конца 2024 года завели свыше десяти уголовных дел, связанных с АО «Корпорация развития Курской области», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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