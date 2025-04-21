Бывшего депутата Курской думы Васильева арестовали по делу о хищении
Мещанский суд Москвы до 19 июня отправил в СИЗО экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, которого обвинили в растрате средств АО «Корпорация развития Курской области» при строительстве фортификаций на границе. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом Васильев выразил готовность сотрудничать со следствием, однако вину признал лишь частично, объяснив это тем, что его «не совсем устроили формулировки» обвинения.
Кроме того, экс-парламентарий опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы заключил сделку, и не давал показаний в отношении других лиц, в том числе экс-губернатора области Алексея Смирнова.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что с конца 2024 года завели свыше десяти уголовных дел, связанных с АО «Корпорация развития Курской области», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Трамп не приедет в Москву на парад Победы
- Иноагентов Дудя и Слепакова оштрафовали на 45 тысяч рублей каждого
- Патрушев: РФ не намерена ввязываться в гонку военно-морских вооружений
- Верховный суд ДНР рассмотрит дело шведского наемника
- МИД РФ: Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет на «Live Арене»
- ЦБ установил курс доллара ниже 81 рубля впервые с лета 2023 года
- Бывшего депутата Курской думы Васильева арестовали по делу о хищении
- Telegram оштрафовали ещё на 4 млн рублей за запрещенный контент
- СМИ: Илон Маск устал работать на Трампа
- Преемница Винер назвала самый ценный урок от нее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru