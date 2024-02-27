Бывшего депутата Белоусова объявили в международный розыск

Бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о взятке в размере 3,25 млрд рублей, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что российские правоохранители разыскивают экс-парламентария по линии Национального бюро Интерпола.

Ранее Мосгорсуд заочно приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки. Также его оштрафовали на 500 млн рублей и лишили права занимать должности на госслужбе в течение трёх лет.

Позже Верховный суд РФ отменил заочный приговор, отправив дело на новое рассмотрение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Вадима Белоусова / vk.com/deputatbelousov
ТЕГИ:ИнтерполРозыскДепутатВадим Белоусов

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