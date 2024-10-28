Бывшая заммэра Сочи Ирина Романец объявлена в розыск за превышение полномочий

Бывшая заместитель мэра Сочи Ирина Романец разыскивается по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что Романец находится в розыске с 19 июля.

Находившегося в розыске экс-мэра Магаса задержали в Грозном

Экс-чиновница обвиняется по статье о превышении полномочий (пункт «В», ч. 3, ст. 286 УК). Романец оставила пост вице-мэра Сочи в январе 2019 года и позже занимала руководящие должности в Ялте, Краснодаре и Севастополе.

Ранее ряд СМИ сообщали, что в ее офисе предположительно проводились обыски перед увольнением, однако обвинений тогда не предъявили, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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