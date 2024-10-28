Бывшая заммэра Сочи Ирина Романец объявлена в розыск за превышение полномочий

Бывшая заместитель мэра Сочи Ирина Романец разыскивается по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что Романец находится в розыске с 19 июля.