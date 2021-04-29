Бывшая солистка «Тату» решила идти в Госдуму

В партии отмечают, что исполнительница лично приходила в оргкомитет, чтобы подать документы. На своей странице в Instagram Волкова опубликовала фото из офиса «ЕР» и несколько сторис с подписями «Нас не догонят».

Ранее Юля Волкова рассказала НСН о выступлении на Олимпиаде в Сочи, репутации «хамки» и творческом конфликте в группе «Тату».

