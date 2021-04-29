Бывшая солистка «Тату» решила идти в Госдуму

Бывшая солистка известной российской популярной группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает ТАСС со ссылкой на ивановское отделение «ЕР».

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В партии отмечают, что исполнительница лично приходила в оргкомитет, чтобы подать документы. На своей странице в Instagram Волкова опубликовала фото из офиса «ЕР» и несколько сторис с подписями «Нас не догонят».

Ранее Юля Волкова рассказала НСН о выступлении на Олимпиаде в Сочи, репутации «хамки» и творческом конфликте в группе «Тату».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГосдумаМузыканты
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